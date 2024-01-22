Ястремська залишила патріотичний напис на камері після виходу до чвертьфіналу Australian Open (відео)

Також Даяна Ястремська відмовилась від спільного передматчевого фото з білорускою Вікторією Азаренко.

Українська тенісистка Даяна Ястремська залишила патріотичне послання на камері після свого переможного матчу проти "нейтральної" білоруски Вікторії Азаренко в 1/8 фіналу Australian Open-2024.

23-річна уродженка Одеси здолала колишню першу ракетку світу та дворазову чемпіонку Відкритого чемпіонату Австралії за два сети – 7:6(6), 6:4.

Після матчу Даяна підійшла до телевізійної камери та залишила на ній патріотичний напис: "Сім'я – це моя Україна", а також намалювала сердечко.

Зазначимо, що Ястремська регулярно згадує про батьківщину під час своїх виступів на Australian Open. Так, після перемоги над американкою Еммою Наварро в 1/16 фіналу вона маркером написала на камері "Все буде Україна".

Крім того, перед початком матчу 1/8 фіналу Ястремська відмовилась зробити традиційне фото зі своєю білоруською суперницею.

Даяна вперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру серії Grand Slam. До цього її найкращим досягненням був 4-й раунд Wimbledon-2019.

За путівку до півфіналу австралійського мейджора вона побореться з 19-річною чешкою Ліндою Носковою, яка в 1/8 фіналу вибила з турніру Еліну Світоліну – перша ракетка України зі сльозами знялася з матчу в першому сеті через травму спини.

Вперше в історії одразу дві українські тенісистки зіграють у чвертьфіналі турніру Великого шолома. Крім Ястремської, до 1/4 фіналу Australian Open-2024 вийшла Марта Костюк, яка в 1/8 фіналу розгромила "нейтральну" росіянку Марію Тимофєєву.

Для Костюк це також буде дебют у чвертьфінальній стадії турнірів Grand Slam. За перепустку до півфіналу 21-річна уродженка Києва позмагається з четвертою ракеткою світу та чинною чемпіонкою US Open американкою Корі Гауфф.

Основна сітка Australian Open-2024 триватиме до 28 січня. Чинною чемпіонкою змагань є білоруска Аріна Соболенко.

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