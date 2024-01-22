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Зеленський підписав указ про населені українцями території Росії

Зеленський підписав указ про населені українцями території Росії

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Володимир Зеленський підписав указ про історично населені українцями території Росії.

Президент України Володимир Зеленський у День Соборності 22 січня підписав указ "Про історично населені українцями території Російської Федерації". Як зазначив президент – це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього.  

Про це повідомляє Офіс президента.

"Ми маємо сьогодні робити кроки не лише для зміцнення соборності України й нашого народу, а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію", - заявив глава держави.

Деталі указу поки невідомі — документ ще не з'явився на сайті Офісу президента.

Нагадаємо, Зеленський внесе до Ради законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства в Україні.

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