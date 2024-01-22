Зеленский подписал указ о населенных украинцами территориях России

Президент Украины Владимир Зеленский в День Соборности 22 января подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Как отметил президент, это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего.

Об этом сообщает Офис президента.

"Мы должны сегодня делать шаги не только для укрепления соборности Украины и нашего народа, но и действия для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории", — заявил глава государства.

Детали указа пока неизвестны – документ еще не появился на сайте Офиса президента.

Напомним, Зеленский внесет в Раду законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства в Украине.

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