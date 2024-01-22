Как Ким Чен Ын тестирует свои ракеты в войне Путина против Украины – Bloomberg

Новый арсенал баллистических ракет Северной Кореи готов к первому реальному испытанию на поле боя в Украине.

Президент России Владимир Путин из-за дефицита вооружения обратился к главе Северной Кореи Ким Чен Ыну с просьбой предоставить баллистические ракеты малой дальности и более одного миллиона артиллерийских снарядов. По словам экспертов, северокорейские ракеты, которые уже получила РФ, сходны по размеру и динамике полета с российскими ракетами "Искандер".

Об этом пишет Bloomberg.

Доклад Центра стратегических и международных исследований показал CSIS, что американская система противовоздушной обороны Patriot до сих пор была в значительной степени эффективна в противодействии российским ракетам. В июне 2023 года, когда Россия пыталась вывести из строя защищавшую Киев батарею Patriot, система сбила все 34 ракеты "Искандер" и "Кинжал", выпущенные Россией.

Это предупреждение Владимиру Путину о ракетах KN-23 и KN-24 (твердотопливных тактических баллистических ракет производства Северной Кореи – ред.), которые, как считают, ему поставляет Ким Чен Ын.

Северокорейские ракеты разработаны для быстрого развертывания, маневренности в полете и надежного поражения целей с определенной степенью точности. Однако этого может оказаться недостаточно.

"Система противоракетной обороны Patriot должна быть способна перехватывать баллистические ракеты малой дальности Северной Кореи, учитывая ее эффективность против российских "Искандеров", — сказал Шаан Шейх, сотрудник проекта противоракетной обороны аналитического центра CSIS.

С 2019 года армия Северной Кореи выпустила около 120 своих ракет во время испытаний и, вероятно, преследует цель создать арсенал, который впоследствии может достичь тысяч единиц.

Согласно данным, собранным Корейским институтом анализа обороны, ракеты Северной Кореи стоят около 5 миллионов долларов за единицу, но расходы Ким Чен Ына, вероятно, снизились с тех пор, поскольку он наращивал производство.

"Это делает продажи оружия потенциально значительным движителем иностранных доходов или важных товаров из-за рубежа, чего так нуждается в пострадавшей от санкций экономика Северной Кореи. Тем не менее, изолированный режим Кима, давно использующий подозрительную деятельность для получения денег, не просто предоставляет ракеты Путину по коммерческим причинам. Использование северокорейских ракет, кажется, достаточно ново, и данных об их эффективности, вероятно, мало. Любая информация, которую Ким может получить об эффективности своего оружия в реальных боях, может помочь его режиму усовершенствовать будущие разработки и стратегии нападения", — говорится в материале.

"Использование Россией баллистических ракет КНДР в Украине также дает КНДР ценную техническую и военную информацию", — говорится в совместном заявлении Госдепартамента США и около 50 стран.

Обломки, вероятно, северокорейских ракет, находили среди обломков от ударов по Харькову в начале января.

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Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил журналистам, что ракеты по ключевым характеристикам отличаются от российских моделей, и он считает, что они были из Северной Кореи.

Передача таких ракет из Северной Кореи с радиусом действия примерно 400-800 километров увеличивает количество вооружений, которые может использовать Кремль для нападения на Украину.

"Передача Северной Кореей нескольких десятков SRBM (баллистических ракет малой дальности) будет приветствоваться Москвой, исчерпавшей свои довоенные запасы, несмотря на усилия увеличить производство ракет", — говорится в последнем отчете Международного института стратегических исследований.

Тем временем Ким Чен Ын пытается еще больше модернизировать свой арсенал. Его режим начал год с запуска нового типа боеголовки, которая, по его словам, двигается на высоких скоростях и вращается в воздухе. Боеголовка установлена на ракете средней дальности, предназначенной для поражения всех японских и американских баз на острове Гуам.

Южная Корея и Япония развертывают батареи Patriot для защиты ключевых территорий от ударов Северной Кореи.

Согласно отчету Ассоциации по контролю над вооружениями, южнокорейские силы используют восемь батарей PAC-2 и PAC-3 вокруг Сеула, а силы США используют системы PAC-3 в Японии на военных базах США, в том числе на Окинаве.

Согласно отчету Исследовательской службы Конгресса, система Patriot имеет мощный радар, способный отслеживать до 100 целей, включая крылатые ракеты, баллистические ракеты и самолеты.

В конце декабря Россия усилила свою кампанию бомбардировок, выпустив сотни ракет по городам по всей Украине, убив десятки людей. США установили, что Россия, вероятно, использовала северокорейские ракеты в ходе этой атаки.

"Поступление ракет из Северной Кореи, вероятно, сократит запасы ракет для батарей Patriot и других систем противовоздушной обороны в Украине в рамках стратегии истощения. В результате члены НАТО в январе пообещали увеличить производство и закупку 1000 ракет Patriot для укрепления противовоздушной обороны Украины стоимостью $5,5 миллиардов", — пишет издание.

Удары РФ северокорейскими ракетами

Северная Корея передала России партию баллистических ракет и пусковых установок, которые уже были применены для ударов по Украине.

По данным Белого дома одной из приобретенных у КНДР ракет, Россия ударила по Запорожской области. "КНДР недавно предоставила России пусковые установки для баллистических ракет и несколько баллистических ракет. 30 декабря 2023 года российские войска запустили как минимум одну из этих северокорейских баллистических ракет по территории Украины. Она приземлилась в поле в Запорожской области", — сказал Кирби.

Спикер воздушных сил Юрий Игнат заявил, что не может подтвердить использование Россией этих ракет.

По данным источников Defence Express, уже 2 января 2024 года РФ ударила по Харькову ракетой KN-23.

Аналитики Института исследования войны (ISW) еще раньше писали, что Россия пытается получить баллистические ракеты из-за рубежа, поскольку они при определенных обстоятельствах более эффективны для поражения целей в Украине.

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