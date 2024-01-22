В Китае оползень похоронил заживо почти 50 человек

В юго-западной провинции Китая Юньнань произошел оползень, похоронивший заживо 47 человек.

Об этом сообщило китайское государственное правительственное агентство новостей Xinhua.

Оползень произошел в селе Ляншуй в 5:51 утра. Более 200 спасателей вместе с 33 пожарными машинами и 10 грузовыми машинами разбирают завалы в поисках пропавших без вести.

Провинциальная комиссия по уменьшению последствий стихийного бедствия эвакуировала более 200 жителей села.

Местные прогнозы погоды свидетельствуют, что во вторник будет идти небольшой снег, а самая низкая температура - до трех градусов мороза. Это означает, что погодные условия усложнят поисковые работы.

Напомним, поздно вечером 18 декабря в двух провинциях Китая произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в провинции Ганьсу, в нескольких километрах от административной границы с Цинхаем.

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