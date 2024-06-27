Росіяни вперше скинули на Харків новітню бомбу

Дві авіабомби ФАБ-500 запускали з літака Су-34 у Бєлгородській області РФ.
Російська терористична армія вперше застосувала для ударів по Харкову авіабомбу ФАБ-500 з модулем планерування та корекції.
Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков в коментарі “Суспільне Харків”.
За його словами, ця авіабомба вдвічі потужніша за КАБ- і ФАБ-250, якими росіяни раніше щодня бомбардували Харків.
Олександр Фільчаков уточнив, що дві авіабомби ФАБ-500 запускали з літака Су-34 з Майського у Бєлгородській області РФ. Від місця запуску до місця влучання — 65 кілометрів.
Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що російська армія постійно випробовує модифіковані боєприпаси, використовуючи місто Харків як плацдарм для своїх тренувань.
Нагадаємо, у четвер, 27 червня, у Харкові пролунав вибух. Російські війська, обстрілюючи обласний центр, вдарили по місцевому вишу.
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