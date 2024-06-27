Компанії зі США продають Росії супутникові знімки України: Стерненко про негативні наслідки

Активіст та волонтер Сергій Стерненко розповів, що американські компанії продають росіянам супутникові знімки наслідків ворожих атак. Він наголосив, що це має дуже негативні наслідки для України.

Про це він сказав в інтерв’ю військовій кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

"Супутникові компанії зі США продають росіянам супутникові знімки нашої території і уряд США міг би на це вплинути, але не впливає. Це те, що мене справді дуже турбує. І це має якраз дуже відчутні негативні наслідки для нас. Тобто я заходжу на умовний російський канал подивитися, що вони там пишуть, я бачу, що вони публікують супутникові знімки від Maxar нафтобази у Київській області, по якій по цій прилетіло і вони отримали це від американської компанії", - сказав Стерненко.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням повну версію інтерв’ю Стерненко: Перемога чи поразка - що на нас чекає? Хто нам не дає виграти. Скільки РФ може воювати

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