Деякі аеродроми не захищені взагалі: Стерненко розповів про "дивні рішення" в армії

Активіст та волонтер Сергій Стерненко розповів, що деякі українські аеродроми майже не захищені, а фахівців, які забезпечували роботу армійської авіації, перевели у піхоту.

Про це він сказав в інтерв’ю військовій кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

Стерненко зауважив, що зараз в Україні є проблеми із обслуговуванням літаків, бо багато персоналу переводять у піхоту.

"Є дуже багато дивних рішень. Зараз у нас проблема з авіацією виникає. Тому що в нас обслуговуючий персонал аеродромів, який повинен займатися аеродромами, в тому числі літаками армійської авіації, їх переводять у піхоту. І деякі аеродроми не захищені взагалі. Там літають російські розвідники. І їх не те, що нема чим, їх нема кому збити. Після цього завдаються ракетні удари. Я не розумію цього рішення", - сказав він.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням повну версію інтерв’ю Стерненко: Перемога чи поразка - що на нас чекає? Хто нам не дає виграти. Скільки РФ може воювати

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