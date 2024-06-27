Тимошенко підтвердив проведення обшуку у нього: що відомо

Кирило Тимошенко зазначив, що обшук був у справі, до якої він не має жодного стосунку.

Колишній заступник керівника Офісу президента, радник міністра оборони Кирило Тимошенко підтвердив, що в нього в четвер відбулися обшуки, але у справі, до якої він не має стосунку, і претензій правоохоронці до нього не мають.

Про це Тимошенко написав у Facebook.

"Сенсація скасовується! Підтверджую проведення обшуку у мене у справі, до якої не маю жодного стосунку. Всі вимоги правоохоронців я виконав, особисто до мене претензій немає", – написав Тимошенко у Facebook в четвер увечері.

Допис Кирила Тимошенка у соцмережах ввечері 27 червня

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на власні джерела про обшуки в Тимошенка в четвер, 27 червня, нібито у справі про витік інформації з Національного антикорупційного бюро України.

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