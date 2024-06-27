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Чого ворог боїться найбільше: комбат дав неочікувану відповідь

Чого ворог боїться найбільше: комбат дав неочікувану відповідь

Герой України Кирило Верес, командир батальйону К-2 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи / Фото: скриншот з відео

Кирило Верес розповів, що набагато більше, ніж вмерти на війні, окупанти бояться своїх каральних органів.

Найбільше ворог боїться своїх каральних органів.

Про це заявив Герой України Кирило Верес, командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи в інтерв'ю "Українській правді".

"Мені здається, що своїх каральих органів він боїться набагато більше, ніж вмерти на війні. Бо на війні можна або вижити, або загинути. А там за невиконання наказу він по-любому груз 200. Отака в них система мотивації. Краще б вони, як наші, жалілися у Facebook і на гарячу лінію б дзвонили", – зазначив військовий.

Також Верес зауважив, що саме українські військові навчили армію РФ воювати.

"Ми їх навчили, блін (робить паузу). За підготовку не знаю, але вони воюють гарно. У них немає дефіциту особового складу. Я не знаю, як воювали в Сталінграді в Другу світову війну, але бачив, як реально один ворог біжить 700 метрів чистого вигорівшого поля, вмирає, а потім біжить інший, підбирає автомат першого і біжить далі до нас в окопи. Я все міг зрозуміти, але не розумів, як дві людини можуть бігти через поле 700 метрів, щоб прибігти до нас в окопи і вмерти за п'ять метрів. Але тут я таке бачив. Так що не знаю, яка в них підготовка, але, п*здець у них крутєйша мотивація", – підкреслив він.

Раніше комбат розповів, у чому дівчата-військові на фронті кращі за чоловіків.

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