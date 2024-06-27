"У відповідальності дівчата кращі": комбат – про службу захисниць на фронті

Командир запевнив, що у самовіддачі дівчата "дуже страшні" в гарному сенсі цього слова.

На війні дівчата поводяться відповідальніше на 100%, ніж чоловіки.

Про це заявив Герой України Кирило Верес, командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, передає УНІАН.

За словами Вереса, йому імпонує те, коли жінки є пілотами дронів.

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"У відповідальності – 100% кращі. Але до тих пір, поки вона тебе любить чи поважає (сміється). Як тільки каприз якийсь або образа – це ледь не саботаж. Дуже важко буває. Отак кричиш, говориш, говориш, кричиш, а потім мовчиш і понімаєш – одне і те саме. Хочеться вийти, грюкнути дверима, але ж це мій штаб, я не можу вийти (усміхається). Через це вони грюкають дверима. Я кажу: "Ну що ж ти робиш"? А вона мені: "Я не спеціально", – розповідає Верес.

Водночас комбат запевнив, що у самовіддачі дівчата "дуже страшні" в гарному сенсі цього слова.

"Але у відповідальності по виконанню задач, у самовіддачі – дівчата дуже страшні в хорошому смислі цього слова. У нас немає дівчат штурмовиків, це моє особисте бачення як командира. Але я дуже люблю, коли дівчата – пілоти. У нас є зараз дівчата старші над пілотами. Одна з них займається нічними бомберами, інша займається FPV і "Мавіками". І в майбутньому вони будуть командирами взводів, тобто у підпорядкуванні в них буде 40 мужиків", – підкреслив військовий.

За словами Вереса, здебільшого у його батальйоні дівчата виконують функції медиків або діловодів, проте є ті, які беруть участь майже в кожному бою.

"Як для мене, багато. Маленький взвод дівчат. Це здебільшого медики, діловоди деякі. А щоб з топових, хто в двіжухах бере участь майже в кожному бою – це дві, плюс ті, які забезпечують бої – умовно кажучи, до трьох дівчат", – зазначив воїн.

Нагадаємо, волонтерка, офіцерка ЗСУ, керівниця медичної служби "УЛЬФ" першого окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" імені Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова прокоментувала вірогідність жіночої мобілізації в Україні.

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