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4 млрд грн ДТЕК інвестує цього року в ремонт пошкоджених обстрілами ТЕС

4 млрд грн ДТЕК інвестує цього року в ремонт пошкоджених обстрілами ТЕС

Фото: Getty Images

Компанія ДТЕК працює над відновленням теплової генерації, 90% якої було знищено чи зруйновано внаслідок російських атак. 

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в телеефірі. 

"ДТЕК вкладає всі наявні кошти у відновлення пошкоджених окупантами ТЕС. Зокрема, цього року в це буде інвестовано 4 млрд грн" - зазначив він. 

За його словами, зараз іде ремонтна кампанія у всіх енергетичних компаній. 

"Теплові станції, які зараз на 90% зруйновані чи пошкоджені, також гідростанції будуть намагатися відновитися після руйнації", - сказав він. 

З початку повномасштабного вторгнення енергетики ДТЕК Ріната Ахметова 37 разів підіймали теплоелектростанції "з нуля" після масованих обстрілів.

Нагадаємо, Київська школа економіки (KSE Institute) станом на травень 2024 року оцінює прямі збитки і непрямі фінансові втрати українського енергетичного сектору від війни у $56,2 млрд.

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