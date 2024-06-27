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Тімур Мірошниченко удочерив дівчинку та вперше показав її

Тімур Мірошниченко удочерив дівчинку та вперше показав її

Тімур Мірошниченко з дружиною / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Сім'я шоумена стала більшою на одну дитину.

Ведучий "ЖВЛ представляє" Тімур Мірошниченко та його дружина Інна удочерили другу дитину та вперше показали її.

Подружжя поділилося в Instagram радісною новиною, що їхня сім'я стала більшою. Тімур та Інна опублікували зворушливі кадри, на яких вони стоять, відкриті до обіймів. Тим часом на зустріч подружжю біжить маленька дівчина з білявим волоссям. Вони всі дружно почали обійматися, а Інна взяла донечку на руки. Щоправда, обличчя дівчинки Мірошниченки поки не показують.

Тімур Мірошниченко усиновив другу дитину та показав їхні перші спільні кадри

Тімур Мірошниченко усиновив другу дитину та показав їхні перші спільні кадри

"+1", - коротко підписало кадри подружжя, але повністю зрозуміло, що їхня сім'я на одну дитину стала більшою.

Тімур Мірошниченко з дружиною і названою донькою / © instagram.com/_inna_mi_
Тімур Мірошниченко з дружиною і названою донькою / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Шанувальники ведучого та його дружини були розчулені до сліз. Чимало зіркових користувачів вітали Інну та Тимура і дякували за ще одне врятоване життя.

  • До сліз! Дякую вам за ще одне врятоване життя! (Світлана Тарабарова)
  • Вітаю вас! Нарешті! Цікаво, що майже в цей час рік тому у вас з'явився Марсель! Нехай всі адаптації будуть легкими! Любові, натхнення і сил вашій великій родині! (Валентина Хамайко)
  • Яке щастя! (Анатолій Анатоліч)

Нагадаємо, минулого року Тімур Мірошниченко з дружиною Інною усиновив маленького хлопчика Марселя. Також подружжя виховує двох власних дітей – Мію та Марко. До слова, після першого усиновлення закохані одразу ж вирішили, що мають подарувати сім'ю ще одній дитині з дитбудинку.

Ексклюзив! Поповнення в родині Мірошниченків – ЖВЛ представляє

Ексклюзив! Поповнення в родині Мірошниченків – ЖВЛ представляє

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