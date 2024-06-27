Тімур Мірошниченко удочерив дівчинку та вперше показав її

Сім'я шоумена стала більшою на одну дитину.
Ведучий "ЖВЛ представляє" Тімур Мірошниченко та його дружина Інна удочерили другу дитину та вперше показали її.
Подружжя поділилося в Instagram радісною новиною, що їхня сім'я стала більшою. Тімур та Інна опублікували зворушливі кадри, на яких вони стоять, відкриті до обіймів. Тим часом на зустріч подружжю біжить маленька дівчина з білявим волоссям. Вони всі дружно почали обійматися, а Інна взяла донечку на руки. Щоправда, обличчя дівчинки Мірошниченки поки не показують.
"+1", - коротко підписало кадри подружжя, але повністю зрозуміло, що їхня сім'я на одну дитину стала більшою.
Шанувальники ведучого та його дружини були розчулені до сліз. Чимало зіркових користувачів вітали Інну та Тимура і дякували за ще одне врятоване життя.
- До сліз! Дякую вам за ще одне врятоване життя! (Світлана Тарабарова)
- Вітаю вас! Нарешті! Цікаво, що майже в цей час рік тому у вас з'явився Марсель! Нехай всі адаптації будуть легкими! Любові, натхнення і сил вашій великій родині! (Валентина Хамайко)
- Яке щастя! (Анатолій Анатоліч)
Нагадаємо, минулого року Тімур Мірошниченко з дружиною Інною усиновив маленького хлопчика Марселя. Також подружжя виховує двох власних дітей – Мію та Марко. До слова, після першого усиновлення закохані одразу ж вирішили, що мають подарувати сім'ю ще одній дитині з дитбудинку.
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