Тімур Мірошниченко удочерив дівчинку та вперше показав її

Ведучий "ЖВЛ представляє" Тімур Мірошниченко та його дружина Інна удочерили другу дитину та вперше показали її.

Подружжя поділилося в Instagram радісною новиною, що їхня сім'я стала більшою. Тімур та Інна опублікували зворушливі кадри, на яких вони стоять, відкриті до обіймів. Тим часом на зустріч подружжю біжить маленька дівчина з білявим волоссям. Вони всі дружно почали обійматися, а Інна взяла донечку на руки. Щоправда, обличчя дівчинки Мірошниченки поки не показують.

Тімур Мірошниченко усиновив другу дитину та показав їхні перші спільні кадри

"+1", - коротко підписало кадри подружжя, але повністю зрозуміло, що їхня сім'я на одну дитину стала більшою.

Тімур Мірошниченко з дружиною і названою донькою / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Шанувальники ведучого та його дружини були розчулені до сліз. Чимало зіркових користувачів вітали Інну та Тимура і дякували за ще одне врятоване життя.

До сліз! Дякую вам за ще одне врятоване життя! (Світлана Тарабарова)

Вітаю вас! Нарешті! Цікаво, що майже в цей час рік тому у вас з'явився Марсель! Нехай всі адаптації будуть легкими! Любові, натхнення і сил вашій великій родині! (Валентина Хамайко)

Яке щастя! (Анатолій Анатоліч)

Нагадаємо, минулого року Тімур Мірошниченко з дружиною Інною усиновив маленького хлопчика Марселя. Також подружжя виховує двох власних дітей – Мію та Марко. До слова, після першого усиновлення закохані одразу ж вирішили, що мають подарувати сім'ю ще одній дитині з дитбудинку.

Ексклюзив! Поповнення в родині Мірошниченків – ЖВЛ представляє

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