Туристку у горах убило стадо корів: що стало причиною нападу

У корів гостро розвинутий материнський інстинкт і вони стають агресивними, коли захищають телят.

В австрійських Альпах загинула 40-річна туристка після того, як на неї напало стадо корів, а її дві доньки отримали поранення.

Про цей інцидент повідомили у гірській рятувальній службі федеральної землі Зальцбург.

У середу, 26 червня, відзначаючи свій день народження, жінка вирушила у гірську мандрівку долиною Гаштайн, поблизу Зальцбурга, разом із доньками та двома маленькими собаками на поводку.

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Власне присутність собак і спровокувала напад стада корів. Як пояснюють австрійські рятувальники, у цих тварин гостро розвинутий материнський інстинкт, вони стають агресивними, коли потрібно захищати своїх телят.

Внаслідок нападу корів туристка загинула на місці, а її дочки віком 20 і 23 років хоч і постраждали, але встигли врятуватися і покликати на допомогу.

На місце події прибув рятувальний гелікоптер Alpin Heli 6, пілот якого, кружляючи над стадом, відігнав корів. Лікар швидкої допомоги, який прибув разом із рятувальниками, застосовував реанімаційні заходи, але не зміг врятувати життя потерпілій. Її доньок госпіталізували.

Собакам також надали екстрену допомогу гірські рятувальники.

“Якщо це взагалі можливо, у разі раптового нападу корови собаку слід спустити з поводка”, — дав пораду туристам окружний керівник гірської рятувальної служби Герхард Кремсер.

Останній схожий випадок стався в австрійському Тіролі у 2020 році, коли 45-річна німецька туристка, яка вигулювала собаку, була на смерть затоптана стадом. Інцидент викликав резонанс в Австрії та викликав занепокоєння серед фермерів. Власник корів був змушений виплатити компенсацію родині потерпілої, бо не обгородив пасовище. Однак наступне рішення суду також визнало винним туристку, а сума компенсації була зменшена, оскільки потерпіла не відпустила собаку, а тримала її на поводку.

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Нагадаємо, раніше подружжя з Білорусі під час туристичної мандрівки у горах Татрах у Словаччині несподівано зустрілося із ведмедем. Налякана жінка намагалася утекти від звіра, упала з крутого схилу і загинула.

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