Україна підписала ще дві безпекові угоди з країнами НАТО: що передбачено документами

Литва та Естонія зобов'язалися надавати Україні підтримку у сфері безпеки та оборони в розмірі 0,25 % ВВП.

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у Брюсселі, підписав ще дві безпекові угоди — з Литвою та Естонією.

Про це повідомили у четвер, 27 червня, на офіційному сайті українського президента.

Що передбачено угодою з Литвою

Підписана з литовським президентом Гітанасом Наусєдою угода про співробітництво у сфері безпеки передбачає, що Литва прагнутиме щорічно надавати Україні підтримку у сфері безпеки та оборони в розмірі 0,25 % ВВП.

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“Цьогоріч військова допомога нашій державі вже сягнула майже 80 млн євро, з них 35 млн євро спрямовані на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів. І ця сума на 2024 рік постійно зростає за рахунок нових пакетів військової допомоги”, - відзначили у пресслужбі президента України.

Литва надаватиме Україні підтримку в галузі безпеки та сучасного військового обладнання в наземній, повітряній, морській, космічній та кіберелектромагнітній сферах. Також потенційно Литва відновить військову тренувальну місію на території нашої держави.

Окремі положення Угоди фіксують спільну протидію гібридним загрозам, ядерним ризикам, а також передбачають посилення захисту критичної інфраструктури та співпрацю у сфері розвідки.

Литва працюватиме з Україною для визначення джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислового комплексу нашої держави.

У документі чітко закріплена підтримка Української формули миру та членства нашої країни в ЄС і НАТО. Окремі блоки стосуються притягнення агресора до відповідальності, посилення санкцій проти РФ та роботи над створенням компенсаційного механізму.

Литовська Республіка продовжуватиме надавати Україні гуманітарну допомогу та братиме участь у відбудові нашої країни.

Що передбачає угода з Естонією

Підписана з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас угода про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку передбачає оборонну допомогу допомогу від цієї країни на суму понад 100 млн євро цього року та різнобічну підтримку впродовж десятирічного терміну дії документа.

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Естонський уряд також виділятиме щонайменше 0,25 % ВВП щороку впродовж 2024-2027 років на військову підтримку нашої країни.

У документі закріплені окремі компоненти довгострокової військової допомоги Україні, зокрема щодо типів озброєння, які надає Естонія, а саме: артилерія (гаубиці 122-мм та 155-мм калібру), протитанкові ракетні комплекси, ракети й міни, гвинтівки Carl Gustaf, гранатомети, безпілотні системи та засоби РЕБ.

В угоді також закріплені питання співпраці щодо постачання озброєнь і військової техніки, тренувань, діяльності IT-коаліції та інших коаліцій спроможностей, а також поглибленої співпраці у сфері оборонно-промислового комплексу.

Окремі блоки угоди стосуються посилення санкцій проти РФ, відшкодування збитків, притягнення агресора до відповідальності, допомоги нашій державі у відновленні й відбудові, протидії гібридним загрозам, співпраці у сферах кібер- та інформаційної безпеки, а також захисту критичної інфраструктури.

Крім того, у документі чітко підтверджена підтримка з боку Естонії майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

З якими країнами підписано безпекові угоди

Загалом наша держава уклала вже 20 двосторонніх безпекових угод на виконання положень Спільної декларації G7 про підтримку України, ухваленої у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

Україна підписала двосторонні безпекові угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією та Литвою.

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Нагадаємо, у четвер, 27 червня, Україна та Євросоюз підписали безпекову угоду під час саміту лідерів у Брюсселі.

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