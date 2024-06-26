Новим генсеком НАТО став Марк Рютте: чи вплине це на підтримку України

Посли НАТО обрали нового генсека Альянсу. Ним став нідерландський премʼєр Марк Рютте.

Як проходило голосування - у матеріалі кореспондентки ТСН Олександри Мітіної.

Як відбувалось голосування

Марк Рютте 14 років пробув на посаді очільника уряду в Нідерландах. Його навіть прозвали Марком Гудіні - за вміння уникати політичної небезпеки і втримуватися при владі. Коли він рік тому пішов у відставку з усім кабінетом у Нідерландах одразу заговорили про те, що наступною карʼєрною сходинкою для Рютте буде керівництво НАТО.

Вміння вести переговори - одна з його сильних сторін. Нідерландець зміг домовитися з усіма державами Альянсу, три з яких були проти його призначення до останніх тижнів. Сполучені штати активно лобіювали кандидатуру нідерландця - і на його хороші стосунки не лише з Байденом, а й із Трампом очевидно робить ставку Альянс напередодні американських виборів.

При цьому Рютте - один із небагатьох, хто зміг публічно сказати ні Трампу, коли одіозний президент заявив, що розрив стосунків із ЄС піде американським підприємцям на користь.

Якою буде політика альянсу щодо України після нового призначення?

За керівництва Рютте маленькі Нідерланди увійшли в пʼятірку найбільших наших донатерів зброї, самого премʼєра часто називають другом Зеленського. Він активно агітував за дозвіл на використання європейської зброї для ударів по території Росії. Однак щодо наземних операцій НАТО - позиція Рютте від початку вторгнення не змінилася - ось як він прокоментував це питання ТСН два роки тому.

Володимир Зеленський і Марк Рютте. / Фото: Associated Press

"Війська НАТО не мають заходити в Україну, тому що це призведе до прямого протистояння з Росією і третьої світової війни", - говорив він.

Для самого Рютте одним із головних питань залишаться, як не дивно, його викладацька карʼєра. Премʼєрство не заважало нідерландцю раз на тиждень вчителювати у Гаазький школі. За словами друзів, він вже подав запит із проханням зберегти кафедру і після призначення генсеком.

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