Рютте став новим генсеком НАТО: в Росії відреагували

У Москві вважають, мовляв, нічого суттєво не зміниться від такого призначення.

Сьогодні офіційно у крісло генерального секретаря НАТО сів прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. У Росії не відреагувати на цю політичну полію не змогли.

Зокрема, прокоментувала призначення речниця російського МЗС Марія Захарова, повідомляють росЗМІ.

Представниця російського відомства скептично висловилася про нового очільника Альнсу. Мовляв, "країни НАТО і генсек нічого не вирішують в Альянсі". Традиційно в кремлівській манері вона заявила, що "всім заправляють США".

На призначення Рютте відреагували і в Держдумі. За словами голови думського комітету з оборони Андрія Картаполова, "політика НАТО щодо Росії не зміниться". Політик також накинувся на Вашингтон, бо з його слів, "організація обслуговує інтереси США", а керівництво НАТО "своєї ролі не має".

Нагадаємо, 26 червня офіційно посли НАТО обрали генсеком Марка Рютте. Він приступить до виконання своїх обов'язків Генерального секретаря з 1 жовтня 2024 року, коли закінчиться термін повноважень Єнса Столтенберга.

Марка Рютте затвердили на посаду Генерального секретаря НАТО

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