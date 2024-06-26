Посли НАТО обрали генсека: всі деталі

Прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте 26 червня офіційно призначили на посаду генерального секретаря НАТО.

Про це повідомили на офіційному сайті НАТО.

“У середу, 26 червня 2024 року, Північноатлантична рада вирішила призначити прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте наступним Генеральним секретарем НАТО, який змінить Єнса Столтенберга. Рютте приступить до виконання своїх обов'язків Генерального секретаря з 1 жовтня 2024 року, коли закінчиться термін повноважень Столтенберга після десяти років перебування на чолі Альянсу”, — йдеться у повідомленні.

Як це вплине на Україну

Від початку повномасштабного вторгнення Нідерланди передали Україні зброї на чотири мільярди євро. За керівництва Рютте країна розміром з Одеську область увійшла до пʼятірки наших найбільших донаторів. Але різку зміну політики НАТО щодо України ми навряд чи побачимо.

“Війська НАТО не мають заходити до України, тому що це призведе до прямого протистояння з Росією і третьої світової війни”, — сказав Марк Рютте.

Крісло генерального секретаря Альянсу Рютте пропонували щонайменше двічі — обидва рази ініціатива виходила з-за океану. Сполучені Штати одними з перших схвалили кандидатуру нідерландського премʼєра й зараз.

Повноваження Єнса Столтенберга спливають у жовтні — за лічені тижні до виборів у США і можливого повернення Трампа. В Альянсі, вочевидь, розраховують на дипломатичні таланти Рютте — Трамп неодноразово заявляв, що Сполучені Штати забагато витрачають на оборону, і навіть погрожував вийти з НАТО. Детальніше — за посиланням.

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