На Закарпатті двоє дітей втопилися в озері

Діти пішли гуляти і не повернулися.

У Закарпатській області двоє дітей, яким було вісім і дев'ять років, втопилися в озері. Нещасний випадок стався у селі Нове Давидково Мукачівського району

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Закарпаття.

Зазначається, що пізно ввечері 25 червня, до поліції вернулась жителька села Ключарки. Жінка повідомила що її син та його товариш вдень вийшли з дому на прогулянку та не повернулись. До пошуку дітей залучили рятувальників, поліцейських та кінологів з собаками.

Одна з пошукових груп знайшла речі дітей на березі озера у селі Нове Давидково. Сьогодні зранку водолази ДСНС виявили тіла двох хлопчиків.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті під час купання у річці Тиса потонув 16-річний хлопець. Правоохоронці відкрили кримінальну справу з поміткою "нещасний випадок".

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