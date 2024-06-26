Від ведучих "1+1" в прямому ефірі "втік" стіл – відео

З ведучими стався казус під час трансляції телемарафону.

Від ведучих "1+1 Марафон" Євгена Плінського та Ірини Прокоф'євої просто в прямому ефірі "втік" стіл.

Казус стався, коли ведучі почали вести блок телемарафону від "1+1". Євген Плінський та Ірина Прокоф'єва встигли представитися, аж раптом стіл почав кудись їхати.

Звісно ж, ведучі з усмішкою звернули уваги, що щось відбувається не те. Євген Плінський зазначив, що стіл кудись поїхав, але це не завадить їхній роботі.

Від ведучих "1+1 Марафон" в прямому ефірі "втік" стіл

"Кудись поїхав стіл. Можемо і без столу впоратися", - прокоментував Плінський.

Врешті, ведучі залишилося без столу. Однак це і справді не завадило їм професійно провести випуск новин. Зокрема, Плінський та Прокоф'єва працювали далі, ніби нічого й не сталося, щоправда, стоячи.

Нагадаємо, час від часу з ведучими трапляються ляпи в прямому ефірі. Раніше редакція сайту ТСН.ua робила добірку про українських медіапрацівників, які потрапляли в казуси.

Ведуча новин випадково проковтнула муху в прямому ефірі

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