Німецькі школярі оскандалились в Освенцимі: до чого тут Гітлер

Німецькі школярі вшановували Гітлера під час візиту до Освенцима.

Про це повідомляє Bild.

Групу учнів зі школи ім. Ейнштейна в місті Латцен відвезли до Польщі для відвідування меморіалу на місці концтабору Аушвіц-Біркенау. П'ятеро 17-річних школярів влаштували в готелі Кракова вечірку з алкоголем, увімкнули записи виступів Адольфа Гітлера і віддавали рукою нацистське вітання. Запис пиятики вони виклали в Snapchat, повідомляє газета Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Про скандал стало відомо вже після повернення з Польщі. Усіх п'ятьох тимчасово відсторонили від занять і повідомили про них у поліцію. Проведено виховну лінійку, де п'ятеро вибачилися перед вчителями, батьками та однокласниками. Винним доручили підготувати велику доповідь про епоху націонал-соціалізму.

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