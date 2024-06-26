Німецькі школярі оскандалились в Освенцимі: до чого тут Гітлер

Вони увімкнули записи Гітлера та віддавали рукою нацистське вітання.
Німецькі школярі вшановували Гітлера під час візиту до Освенцима.
Про це повідомляє Bild.
Групу учнів зі школи ім. Ейнштейна в місті Латцен відвезли до Польщі для відвідування меморіалу на місці концтабору Аушвіц-Біркенау. П'ятеро 17-річних школярів влаштували в готелі Кракова вечірку з алкоголем, увімкнули записи виступів Адольфа Гітлера і віддавали рукою нацистське вітання. Запис пиятики вони виклали в Snapchat, повідомляє газета Hannoversche Allgemeine Zeitung.
Про скандал стало відомо вже після повернення з Польщі. Усіх п'ятьох тимчасово відсторонили від занять і повідомили про них у поліцію. Проведено виховну лінійку, де п'ятеро вибачилися перед вчителями, батьками та однокласниками. Винним доручили підготувати велику доповідь про епоху націонал-соціалізму.
Нагадаємо, Мережу обурила фотографія жінки на фоні концтабору Аушвіц.
Читайте провідні новини дня: