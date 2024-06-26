В Україні призупинили набір на платну аспірантуру: що про це відомо

На паузу стає і поновлення на денну або дуальну форми здобуття освіти.

Міністерство освіти України призупинило набір на платну аспірантуру. Його призупинили до 1 січня наступного року.

Про це йдеться в наказі Міносвіти та науки від 24 червня № 910, що зареєстрований Міністерством юстиції.

“Тимчасово до 01 січня 2025 року призупинити: прийом заяв, проведення конкурсного відбору, укладання договорів про навчання між закладом вищої освіти та вступником, та зарахування на навчання для здобуття третього (освітньо-наукового, освітньо-творчого) рівня вищої освіти та в асистентуру-стажування на денну або дуальну форми здобуття освіти за кошти фізичних та юридичних осіб", - йдеться у наказі за підписом міністра освіти та науки Оксена Лісового.

Крім того, на паузу стає і поновлення на денну або дуальну форми здобуття освіти - включаючи допуск до освітнього процесу після завершення строку переривання навчання. Окрім цього буде недоступним переведення з інших форм навчання на денну форму.

Проте ця норма не буде стосуватися здобувачів вищої освіти, які мали перерву у навчанні у зв'язку з вагітністю та пологами або доглядом за дитиною, осіб, звільнених з військової служби після 24 лютого 2022 року.

Продовжувати навчання можуть і студенти, які поновлюються для здобуття освіти за медичними або фармацевтичними спеціальностями; особи, яким було надано академічну відпустку тривалістю не більше одного року; особи, які поновлюються до складу курсантів вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Нагадаємо, що Закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня 2024 року, зменшує перелік осіб, які зможуть отримати відстрочку, зокрема через те, що змінилися правила надання відстрочки студентам.

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