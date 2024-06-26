Росіяни почали частіше здаватися у полон: у ГУР розповіли чому

Солдати російської армії почали частіше звертатися до державного проєкту "Хочу жити". Зокрема, це відбувається у Харківській області, де командування відправляє загарбників на "м'ясні штурми".

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник українського Головного управління розвідки Андрій Юсов.

З його слів, збільшення кількості охочих окупантів здатися в полон пояснюється активізацією бойових дій на півночі України.

"Люди, які думали, що їх не відправлятимуть як "гарматне м’ясо" на штурмові дії, вважали, що відсидяться... Тепер не хочуть вмирати. Деякі з них справді не бажають бути воєнними злочинцями й намагаються врятувати своє життя", - розповів представник розвідки.

Він каже, що кількість заявок зросла - особливо від початку червня. За слова Юсова, це пов’язано це із черговими "бездумними м’ясними штурмами" окупантів.

Також представник ГУР зауважує, що Україна надає можливість загарбникам і дотримується Женевських конвенцій.

Нагадаємо, Генштаб назвав кількість знищених за добу окупантів. Станом на ранок 26 червня 2024 року ЗСУ знищили 538 060 солдатів армії Російської Федерації.

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