Потреба та необхідність у створенні Pleex прийшла до нас після 24 лютого, коли ми усвідомили, наскільки популярні майданчики переповнені ботофермами, що спотворюють реальність. На два оновлення від реальних друзів ми бачимо купу реклами та треш-контенту. А на користь реального спілкування та здорової комунікації, більшість з нас не можуть зупинитись скролити стрічку, мають хронічне виснаження, тривожність та роздратованість.

Тому ми вирішили створити український простір без ботів, зосереджений на внутрішніх потребах українців.

Pleex є повною альтернативою наявним варіантам. Замість прокачки особистого бренду та популяризації інфлюенсерів, в інтерфейсі Pleex головними є простори. Це тематичні спільноти, серед яких користувач обирає найцікавіші розділи.

Музика, медицина, розробка, новини та інші простори будуть доступні для перегляду в стрічці, де користувач має повний контроль над видачею, маючи змогу уникати зайвого інформаційного шуму, реклами та спаму.

Окрім того, користувачі можуть просувати власний контент, розміщати комерційні посилання в тематичних спільнотах та здійснювати брендизацію цих просторів, не сплачуючи за покази, як у Facebook та Instagram.

Ключові особливості платформи:

СПІЛЬНОТИ НА ПРОТИВАГУ ІНФЛЮЕНСЕРАМ . Pleex створено для об‘єднання в спільноти, співпраці та взаємодії між користувачами, а не збирання лайків.

. Pleex створено для об‘єднання в спільноти, співпраці та взаємодії між користувачами, а не збирання лайків. БЕЗ АГРЕСИВНОЇ МОНЕТИЗАЦІЇ ТА ВІДВЕРТОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ . Pleex не монетизує твій час на платформі і не має алгоритмів, які ведуть тебе до залежності.

. Pleex не монетизує твій час на платформі і не має алгоритмів, які ведуть тебе до залежності. ЯКІСТЬ ВИПЕРЕДЖАЄ КІЛЬКІСТЬ . На платформі збираються свідомі та активні люди, які цінують свій час та прагнуть більшого, ніж залипнути в стрічку з тіктоками.

. На платформі збираються свідомі та активні люди, які цінують свій час та прагнуть більшого, ніж залипнути в стрічку з тіктоками. УКРАЇНСЬКОМОВНА ПЛАТФОРМА . Pleex є 100% українськомовною платформою.

. Pleex є 100% українськомовною платформою. ШІ ІНСТРУМЕНТИ. Pleex активно використовує AI, як допоміжний інструмент для створення контенту.

Програма лояльності

Кожен ваш крок на платформі трансформується у віртуальні монети PLX – символи ваших здобутків та активності.

Монети PLX – це віртуальна валюта всередині платформи, яка дозволяє користувачам отримувати винагороди за активність та використовувати їх для різноманітних внутрішньосервісних послуг. Ви можете безпечно і просто обміняти свої PLX на просування власного контенту, покупку рекламних місць на сайті, та інші корисні сервіси.

Це не тільки цифровий актив, але й ваш індивідуальний фінансовий інструмент, що відкриває перед вами безліч можливостей для розвитку та особистого зростання в рамках платформи.

Безпека від фейків

Для забезпечення безпеки на платформі Pleex використовує авторизацію через «Дія.Підпис». Це допомагає створити довірливе середовище, де користувачі можуть спілкуватись і бути впевненими в тому, що їхні співрозмовники — справжні люди з підтвердженою ідентичністю.

«Ніхто б не хотів сідати в літак без перевірки пасажирів, їхніх документів, їхнього багажу. Щоб бути цілковито впевненими, що ніхто не приніс на борт літака зброю, що всі ідентифіковані заздалегідь і поруч сидячі пасажири не становлять небезпеки».

Якщо цей елемент відсутній, то виходить, що кожен може робити, що йому заманеться: ображати, обманювати, займатися шахрайством, пропагандою, булінгом, тільки тому, що ніхто про це не дбає.

Як завантажити?

Зараз користувачі можуть завантажити додаток на Android, а також десктопні додатки для всіх операційних систем. Незабаром стане доступним додаток для IOS.

Користуватися онлайн можна за посиланням: https://pleex.com/.