Україна та Євросоюз підписали безпекову угоду: що вона передбачає

У четвер, 27 червня, Україна та Євросоюз підписали безпекову угоду під час Саміту лідерів.

Про це стало відомо під час онлайн-трансляції.

Двосторонню безпекову угоду підписав президент України Володимир Зеленський, який прибув вранці із візитом до Брюсселя.

Відповідно до підписаного документу, всі 27 країн Євросоюзу зобов'язалися надавати Україні більш широку підтримку, незважаючи на будь-які зміни, закріплені у документах, всередині.

Крім того, глава держави підписав угоди про гарантії безпеки з Литвою та Естонією.

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