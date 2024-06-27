Саміт ЄС у Брюсселі: про що Зеленський говоритиме з лідерами

На саміті ЄС у Брюсселі президент Володимир Зеленський говоритиме з лідерами про шлях України до членства у Євросоюзі. Крім того, йтиметься про системи ППО, яких вкрай потребують наші військові.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як наголосив український лідер, старт переговорів про членство в ЄС має велике значення для українського народу.

"Ми будемо говорити з лідерами про наші наступні кроки (у процесі набуття членства в ЄС) і, звісно ж, про першочергові потреби, – це протиповітряна оборона. Ми вдячні за оголошені та підписані партнерами пакети, але ми терміново потребуємо їх на полі бою", – сказав Зеленський.

Також він подякував за рішення ЄС щодо використання доходів від російських заморожених активів. Зеленський має намір обговорити на саміті ризики, пов'язані зі зняттям санкцій з російських олігархів. Раніше Суд ЄС з другої спроби задовольнив скаргу російського олігарха Дмитрія Пумпянського та його дружини Галини Пумпянської щодо санкцій Євросоюзу.

Не оминув увагою Верховний головнокомандувач і Саміт миру в Швейцарії. Так, після його завершення до рішення долучилися 9 країн.

"І я хочу обговорити з лідерами наші наступні кроки у підготовці другого саміту. Це важливо не тільки для України, але й для Європи і світу", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Україна формує команди й групи, які розроблятимуть плани дій за Формулою миру.

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