Англійська мова в Україні набула нового статусу: Зеленський підписав закон

У середу, 26 червня, президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною радою Закон "Про застосування англійської мови в України".

Про це йдеться у картці закону №9432 на сайті парламенту.

Новий закон закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, а також визначає перелік посадовців, які зобовʼязані володіти англійською мовою.

Знання англійської буде для обов’язковим для:

працівників державної служби категорії "А";

працівників державної служби категорій "Б" і "В", перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;

військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

поліцейських середнього та вищого складу Національної поліції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

прокурорів;

у податкових та митних органах, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;

керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України.

Водночас закон унормовує особливості застосування англійської мови в роботі держорганів, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги, під час перетину кордону, у сферах освіти, транспорту та охорони здоровʼя.

Метою ухвалення цього закону, як сказано в пояснювальній записці до законопроєкту, було підвищення конкурентоспроможності України, зростання її інвестиційної та туристичної привабливості, розширення застосування англійської мови в публічних сферах суспільного життя та створення сприятливих умов для її опанування українцям.

В обґрунтуванні проєкту зазначається, що англійська є офіційною де-юре у 58 з 196 країн світу, а де-факто й у низці інших країн і територій. Також вона є однією з шести мов Організації Об’єднаних Націй та офіційною мовою Європейського Союзу, Ради Європи, Європейської комісії, Європейської асоціації вільної торгівлі та НАТО.

Англійська мова стане обов'язковою в Україні!

Нагадаємо, 4 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №9432 про застосування англійської мови в Україні.

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