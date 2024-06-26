Англійська мова в Україні набула нового статусу: Зеленський підписав закон

Новий закон визначає перелік посадовців, які зобовʼязані володіти англійською мовою.
У середу, 26 червня, президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною радою Закон "Про застосування англійської мови в України".
Про це йдеться у картці закону №9432 на сайті парламенту.
Новий закон закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, а також визначає перелік посадовців, які зобовʼязані володіти англійською мовою.
Знання англійської буде для обов’язковим для:
- працівників державної служби категорії "А";
- працівників державної служби категорій "Б" і "В", перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;
- голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників;
- військовослужбовців офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;
- поліцейських середнього та вищого складу Національної поліції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;
- прокурорів;
- у податкових та митних органах, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України;
- керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких встановлюється Кабінетом міністрів України.
Водночас закон унормовує особливості застосування англійської мови в роботі держорганів, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги, під час перетину кордону, у сферах освіти, транспорту та охорони здоровʼя.
Метою ухвалення цього закону, як сказано в пояснювальній записці до законопроєкту, було підвищення конкурентоспроможності України, зростання її інвестиційної та туристичної привабливості, розширення застосування англійської мови в публічних сферах суспільного життя та створення сприятливих умов для її опанування українцям.
В обґрунтуванні проєкту зазначається, що англійська є офіційною де-юре у 58 з 196 країн світу, а де-факто й у низці інших країн і територій. Також вона є однією з шести мов Організації Об’єднаних Націй та офіційною мовою Європейського Союзу, Ради Європи, Європейської комісії, Європейської асоціації вільної торгівлі та НАТО.
Нагадаємо, 4 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №9432 про застосування англійської мови в Україні.
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