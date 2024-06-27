До реєстру "Оберіг" передаватимуть дані про чоловіків від 17 років – закон

Центральна виборча комісія, Державна податкова служба та Державна міграційна служба будуть подаватимуть відомомсті стосовно всіх українців віком від 17 до 60 років.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до закону про реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг", яким передбачено, що ЦВК, Податкова та Міграційна служби будуть передавати дані стосовно чоловіків від 17 років, а не від 18 років, як це відбувається тепер.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Цей закон змінює коло осіб, стосовно яких держоргани передають дані для формування реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг".

Підписаним законом передбачено, що такі дані передаються "стосовно усіх громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік (приписці до призовних дільниць) відповідно до статті 14 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", віком до 60 років".

Стаття 14 згаданого закону встановлює, що щороку протягом січня – березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років. Відповідно до статті 37 взяттю на військовий облік призовників підлягають громадяни України віком до 25 років.

Отже, відповідно до змін до закону для формування бази даних реєстру "Оберіг" Центральна виборча комісія, Державна податкова служба та Державна міграційна служба будуть подавати шляхом електронної взаємодії відомості стосовно усіх громадян України віком від 17 до 60 років (тобто, прізвище, податковий номер, реквізити паспорта тощо).

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Нагадаємо, в Україні не запроваджуватимуть електронні повістки. Таку можливість не розглядають уряд і військове керівництво.

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