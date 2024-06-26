Чи будуть в Україні електронні повістки: що кажуть у парламенті

Український уряд і військові мають спільне бачення у цьому питанні.

Наразі в Україні не будуть запроваджувати електронні повістки. Також можливості не розглядає уряд і військове керівництво.

Про це заявив представник комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

З його слів, питання щодо можливості оформлення електронних повісток наразі не порушують. Хоч, зауважив народний депутат, коли розглядався законопроєкт, то така дискусія існувала. Зараз про це не йдеться. Це також спільна позиція Міністерства оборони, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Офісу президента та профільного комітету парламенту.

"Було ухвалене консенсуальне рішення, що наразі це є передчасним", - наголосив Федір Веніславський.

Нардеп натомість наголосив, що зараз також не обговорюють внесення змін до законів, які могли б передбачати оповіщення або оформлення електронних повісток.

Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомили, чи можуть вручити повістку тим, хто оновив дані в "Резерв+". Зазначається, що це можливо. Адже від початку повномасштабного вторгнення тривають мобілізаційні процеси в доволі серйозному обсязі.

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