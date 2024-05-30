Повістка поштою: за яких умов вважатиметься врученою

У ТЦК пояснили, коли можуть розсилати повістки поштою.

Якщо чоловік призовного віку не оновить свої військово-облікові дані до 16 липня, то йому можуть надіслати повістку поштою. Повістка у такому випадку буде вважатися врученою.

Про це заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майора Роман Істомін в інтерв'ю Telegraf.

З його слів, повістку дійсно може бути надіслати рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення на адресу зареєстрованого місця проживання військовозобов'язаного чи резервіста.

"День явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення", - наголосив Роман Істомін.

За його словами, отримувач повістки поштою не повинен підписувати її. Належним підтвердженням оповіщення буде вважатись:

день отримання такого поштового відправлення, наприклад, від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення;

день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання.

Як повідомлялося, повістка в двері не вважатиметься законно врученою. Втім, повістку вважатимуть врученою, якщо її вручать особисто людині, якої вона стосується. Крім того, на ній потрібно поставити підпис про отримання. Інакше - цей документ не матиме юридичної сили.

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