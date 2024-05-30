Повістка поштою: за яких умов вважатиметься врученою

У ТЦК пояснили, коли можуть розсилати повістки поштою.
Якщо чоловік призовного віку не оновить свої військово-облікові дані до 16 липня, то йому можуть надіслати повістку поштою. Повістка у такому випадку буде вважатися врученою.
Про це заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майора Роман Істомін в інтерв'ю Telegraf.
З його слів, повістку дійсно може бути надіслати рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення на адресу зареєстрованого місця проживання військовозобов'язаного чи резервіста.
"День явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення", - наголосив Роман Істомін.
За його словами, отримувач повістки поштою не повинен підписувати її. Належним підтвердженням оповіщення буде вважатись:
- день отримання такого поштового відправлення, наприклад, від поштового оператора;
- день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення;
- день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання.
Як повідомлялося, повістка в двері не вважатиметься законно врученою. Втім, повістку вважатимуть врученою, якщо її вручать особисто людині, якої вона стосується. Крім того, на ній потрібно поставити підпис про отримання. Інакше - цей документ не матиме юридичної сили.