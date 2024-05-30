Повестка по почте: при каких условиях будет считаться врученной

В ТЦК объяснили, когда могут рассылать повестки по почте.

Если мужчина призывного возраста не обновит свои военно-учетные данные до 16 июля, ему могут послать повестку по почте. Повестка в таком случае будет считаться врученной.

Об этом заявил представитель Полтавского областного ТЦК и СП майора Роман Истомин в интервью Telegraf.

По его словам, повестку действительно может быть отправить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес зарегистрированного места жительства военнообязанного или резервиста.

"День явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее 14-го дня со дня отправки повестки средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении", — подчеркнул Роман Истомин.

По его словам, получатель повестки по почте не должен ее подписывать. Надлежащим подтверждением уведомления будет считаться:

день получения такой почтовой отправки, например, от почтового оператора;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовую отправку;

день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства.

Как сообщалось, повестка в дверь не будет считаться законно врученной. Впрочем, повестку сочтут врученной, если ее вручат лично человеку, к которому он касается. Кроме того, на ней следует поставить подпись о получении. Иначе — этот документ не будет иметь юридическую силу.

Читайте также: