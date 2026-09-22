Історія з "захопленням" Гренландії завершилась: що отримав Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

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США розширять свою військову присутність в Арктиці завдяки новому безпековому договору щодо Гренландії. Документ передбачає будівництво додаткових оборонних об’єктів і залишатиметься чинним навіть за умови здобуття островом повної незалежності.

Церемонію підписання угоди, яка відбулася 22 вересня на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, транслювала пресслужба Білого дому.

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Трамп підписав угоду з Данією та Гренландією: що вона змінює

Свої підписи під договором поставили президент США Дональд Трамп, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен та очільник уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен.

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Згідно з умовами документа, на території Гренландії, яка наразі має статус автономії у складі Данії, з’являться нові військові об’єкти. Як потенційні локації для розміщення американських баз розглядаються Местерсвіг на сході та Нарсарсуак на півдні острова.

Остаточне рішення щодо будівництва ухвалюватиме данський уряд за погодженням із Вашингтоном. А конкретні технічні параметри узгодять під час наступних раундів переговорів.

Очільник уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен зазначив, що новий договір є логічним продовженням двосторонньої угоди 1951 року, та акцентував на геополітичному виборі острова.

«Ця угода має покласти край усім спекуляціям щодо того, на чиєму боці стоїть Гренландія. Ми й надалі будемо друзями США та частиною західного альянсу», — заявив Нільсен.

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Своєю чергою прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен подякувала Вашингтону за захист Гренландії та вільного світу загалом, назвавши підписання документа історичним кроком.

«Я з гордістю заявляю, що США є другом Королівства Данії. Це віха в наших тривалих відносинах. Це більша й краща угода. Угода, яка може тривати вічно», — підкреслила Фредеріксен.

Президент США Дональд Трамп також висловив вдячність лідерам обох урядів, відзначивши глобальні переваги укладеного партнерства.

«У нас будуть фантастичні та надійні відносини. Це чудово для Європи та США. І для всіх. І це буде чудово також для Гренландії», — резюмував очільник Білого дому.

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Ситуація щодо Гренландії — останні новини

Нагадаємо, після завершення військової операції у Венесуелі Дональд Трамп заявив, що йому «справді потрібна Гренландія». Мовляв, цей острів стратегічно необхідний для оборони США, бо оточений російськими та китайськими кораблями.

Також раніше президент США Дональд Трамп повідомив про майже повну домовленість щодо угоди з Гренландією, назвавши її вигідною для всіх сторін і критично важливою для національної безпеки. Водночас офіційні представники Гренландії заперечили існування будь-яких домовленостей і наголосили, що переговори фактично ще не починалися.

Раніше ми писали, що США планують відновити військову присутність одразу у двох районах Гренландії — на колишній базі часів Холодної війни на півдні острова та на військовому форпості на східному узбережжі.

Також повідомлялося, що США, Гренландія та Данія вже кілька місяців проводили закриті переговори у Вашингтоні щодо майбутнього арктичного острова.

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