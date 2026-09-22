Зеленський хоче залучити Сі Цзіньпіна до мирних перемовин з РФ

Зеленський закликав Трампа залучити Пекін для тиску на Москву / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа залучити китайського лідера Сі Цзіньпіна до мирних перемовин з РФ.

Про це глава держави сказав після переговорів з Дональдом Трампом.

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Зеленський пояснив, що не впевнений у готовності росіян до переговорів. Тому для тиску на Москву він пропонує залучити не лише США та європейців, але й Китай.

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«Він (Трамп — Ред.) хоче зупинити війну… Завтра президент Трамп зустрінеться з лідером Китаю. Я відверто сказав президенту (Трампу — Ред.), що якщо він також залучить президента (Китаю Сі Цзіньпіна — Ред.), той вплине на Путіна», — сказав він.

Також Зеленський висловив сподівання, що Дональд Трамп врешті застосує «пекельні санкції» проти РФ, які передбачає гучний закон Грема, одним зі співавторів якого був покійний американський сенатор Ліндсі Грем.

На думку Зеленського, якщо Путін не продемонструє реальних кроків до деескалації, то буде потрібно «застосувати цей інструмент».

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському, що Путін хоче завершити війну.

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Зеленський своєю чергою заявив, що готовий у будь-який час сісти за стіл переговорів із Володимиром Путіним.

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