Чи потрібні на війні жінки: військовий дав відповідь

Жінки на війні, яку розв’язала Росія проти України, виконують певні важливі функції. Зокрема, допомагають гранатометникам тощо.

Про це в інтерв’ю каналу ТСН розповів командир роти 79 ОДШБ Юрій Соболєв.

“Гендерне право. У мене в підрозділі є жінка. Вона прийшла до мене номером обслуги на… Ну, коротше, помічник гранатометника, грубо кажучи. А на посаді стояв хлопець, який управляє дуже добрими гранатометниками. Єдине, якщо буде баня, я піду купатися голим, і мені буде все одно, що вона жінка. Нехай чекає, поки всі хлопці покупаються”, - сказав військовий.

Нагадаємо, що ЗСУ зі "Стугни-П", як у тирі, вгатили по колоні російської техніки під Мар'їнкою.

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