Мобілізація через рекрутингові компанії в Україні: як триватиме призов

Українці можуть шукати посади в Силах Оборони, які найбільше відповідають їх навичкам.

В Україні триває мобілізація через рекрутингові компанії, за допомогою яких призивають людей на ті спеціальності, які потрібні.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони про проєкт рекрутингу до ЗСУ.

Згідно з інформапцією міністерства, підписано договір з головою організації Lobby X Владиславом Грезєвим.

Тепер рекрутери безкоштовно працюватимуть в інтересах армії.

Також Міноборони підписало договори із рекрутерами Work.ua та Robota.ua. Українці можуть шукати посади в Силах Оборони, які найбільше відповідають їх навичкам та зможуть закривати потреби, які не покривають територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Як здійснюватимуть мобілізацію

Призов проводитимуть напряму до підрозділів, проте строк проходження усіх бюрократичних моментів може бути різний для кандидатів. Це залежить від стану здоров’я, необхідності навчання, бойового досвіду, тощо.

За словами заступниці міністра оборони України Наталія Калмикова у коментарі NV, поки не йдеться про переведення на інші посади серед тих, хто проходить процес рекрутингу за новою моделлю.

"Гіпотетично таке можливо. Чим може бути викликане перенаправлення на інші посади? Це залежить від рішення командира. Нам важливо розуміти, що армія є армією", ― сказала вона.

Щодо переведення операторів БПЛА у штурмовики вона дала однозначну відповідь. У разі, коли особа мобілізувалася на посаду оператора БПЛА, її в штурмовики не будуть переводити. Але служба оператора БПЛА проходить в різних місцях.

"Якщо людина йде на оператора БПЛА і підписує контракт на оператора БПЛА, вона буде служити оператором БПЛА. Але оператори БПЛА теж мають різні посади. Можливо, людина сама захоче перейти на інший рівень посади тощо. Але наша основна ціль — це, власне, щоб навички, досвід людини в цивільному житті були максимально використані на захист Батьківщини", ― пояснила Калмикова.

Переведення між підрозділами можливе, але відбувається за законом. Такий процес залежить не тільки від кандидата та командира, тут враховуються інтереси обох підрозділів.

"Переведення між посадами регулюється законодавством, відбувається взаємодія між командирами. Один командир має погодити перевід від себе, а другий — перехід до себе", ― пояснила вона.

Нагадаємо, від 2023 року в Україні почала працювати перша рекрутингова компанія Lobby X. За її допомогою ті,хто бажають вступити до лав ЗСУ, можуть шукати актуальні вакансії.

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