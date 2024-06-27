Коли наступ окупантів досягне піку: експерт про події на фронті

Проводячи наступ на Харківщині та Донеччині росіяни виходять на пік своїх можливостей.

Таку думку висловив військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко в ефірі Radio NV.

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"Я думаю, що зараз ми спостерігаємо (з того, що відбувається) десь вихід на пік можливостей ворога. Він вже істотно не може збільшитися, зрости і йому не дадуть зрости, зокрема через удари по території Росії. Власне кажучи, [треба] продовжувати оборонні дії і покращувати забезпечення. Я думаю, що це нам буде вдаватися краще, тенденції для цього, принаймні, є, і для того, щоб зупинити російський наступ так само", – зазначив Мусієнко.

Водночас, експерт прогнозує непростий період для Сил оборони протягом липня.

Раніше військовий експерт Сергій Грабський пояснив, які міста опиняться перед загрозою захоплення у разі окупації Новоолександрівки.

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