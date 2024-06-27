Коли наступ окупантів досягне піку: експерт про події на фронті

Олександр Мусієнко попередив, що для Сил оборони важким періодом буде липень.
Проводячи наступ на Харківщині та Донеччині росіяни виходять на пік своїх можливостей.
Таку думку висловив військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко в ефірі Radio NV.
"Я думаю, що зараз ми спостерігаємо (з того, що відбувається) десь вихід на пік можливостей ворога. Він вже істотно не може збільшитися, зрости і йому не дадуть зрости, зокрема через удари по території Росії. Власне кажучи, [треба] продовжувати оборонні дії і покращувати забезпечення. Я думаю, що це нам буде вдаватися краще, тенденції для цього, принаймні, є, і для того, щоб зупинити російський наступ так само", – зазначив Мусієнко.
Водночас, експерт прогнозує непростий період для Сил оборони протягом липня.
Раніше військовий експерт Сергій Грабський пояснив, які міста опиняться перед загрозою захоплення у разі окупації Новоолександрівки.
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