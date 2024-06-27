"Дуже несподівано": Стерненко пояснив, коли можлива перемога України

Український волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко вважає, що перемога України залежить від фронту і від внутрішньої ситуації у Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю військовій кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

"Станом на осінь 2022 року у нас в суспільстві було дуже велике піднесення. Бо восени 2022 року було звільнено Харківщину, Херсон та правий берег Херсонської області. Російська армія тоді відступала і були сподівання, що така тенденція збережеться. Але наш ворог вчиться, він далеко не завжди ідіот, він зробив правильні висновки - провів мобілізацію, побудував фортифікації, почав займатись безпілотниками. Станом на зараз ситуація для нас ускладнилась", - сказав Сергій Стерненко.

Волонтер зазначив, що зараз складно говорити, коли Україна зможе перемогти у війні Росію, оскільки є багато факторів.

"Якщо говорити про перемогу в короткостроковій чи середньостроковій перспективі, то це питання, на яке ніколи не буде однозначної відповіді. Ми можемо перемогти у війні за рік, за два, за п'ять, а можем і завтра. Все відбуватиметься дуже несподівано. І в силу і ситуації в країні нашого супротивника. Але що таке перемога - це теж філософське питання. Якщо вихід на кордони 1991 року - це одне. Якщо додати до слова "стратегічна", то це має бути розвал РФ, її фрагментація, встановлення контролю над частинами її територій, ядерною зброєю. Тому поняття перемога воно для кожного своє", - сказав він.

Нагадаємо, прикордонники відбили напад російської ДРГ на Харківщині.

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