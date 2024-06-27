До Кирила Тимошенка прийшли з обшуками: подробиці

У середу, 27 червня, до колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка прийшли з обшуками. Йдеться про справу зі "зливами" з НАБУ.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в САП.

За даними журналіста УП, Кирило Тимошенко перебуває в автівці, навколо якої працюють детективи НАБУ.

До Кирила Тимошенка прийшли з обшуками

Нагадаємо, з 1 березня Кирило Тимошенко, екскоординатор "Великого будівництва", тепер керує медіанапрямком в одному з ключових міністерств.

Кирило Тимошенко став радником міністра оборони

Читайте також: