Тимошенко звільнився з Офісу президента: що про нього відомо

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко пішов у відставку. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ про його звільнення. ТСН.ua зібрав цікаві факти з біографії ексзаступника керівника ОПУ.

Тимошенко у своєму Telegram-каналі продемонстрував написану ним 23 січня заяву на звільнення за власним бажанням.

"Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини. Дякую кожному очільнику обласних військових адміністрацій. Ми з вами змогли побудувати найпотужнішу команду в країні. Ви дійсно круті. Ви справжні воїни світла! Дякую мерам міст. За конструктив в суперечках. Дякую крутій команді Директорату з питань регіональної політики Офісу президента. Без вас нічого б не було. Дякую всім українцям за довіру до нашої справи. Дякую ЗСУ - що вберегли і бороните нашу країну. Дякую дружині і сину. За розуміння і підтримку", - написав експосадовець.

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Біографія

Кирило Тимошенко народився у Дніпрі 20 квітня 1989 року. Закінчив Дніпровський університет ім. Гончара, отримав диплом за фахом "Правознавство".

Працював журналістом, продюсером низки продакшн-студій. 2014 року під керівництвом Кирила Тимошенко відкрилася рекламна агенція GoodMedia, яка спеціалізується на PR-послугах та передвиборчих кампаніях.

Працював як продюсер над створенням понад 100 рекламних і соціальних роликів, понад 30 публіцистичних проєктів, понад 10 документальних і художніх фільмів.

На парламентських виборах 2014 року Тимошенко працював з кандидатами у нардепи Борисом Філатовим, Віталієм Купрієм та Андрієм Денисенком, які пізніше стали членами партії "УКРОП".

Сам Тимошенко балотувався від партії "УКРОП" до Київської міськради. Також працював помічником на громадських засадах нардепа Андрія Денисенка у Верховній Раді VIII скликання.

Під час виборів президента 2019 року Тимошенко працював у штабі кандидата Володимира Зеленського, відповідав за медіа та креатив виборчої кампанії. Він є автором відомого відеоролика Володимира Зеленського з викликом Петра Порошенка на дебати.

Після перемоги на виборах Зеленський призначив Тимошенка заступником голови Офісу президента. В ОП спершу він відповідав за питання інформаційної політики.

Фото: Команда Зеленського

З червня 2020 року Тимошенко став куратором програми президента з ремонту доріг та соціальної інфраструктури "Велике будівництво".

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну заступник голови ОПУ відповідав за відновлення житла та інфраструктурних об'єктів на звільнених територіях.

Кирило Тимошенко одружений. Дружина – Олена Тимошенко, яка є фундаторкою, а за сумісництвом і керівничою першої кіношколи в Україні. Пара виховує сина Семена. Батько - Владлен Тимошенко, депутат Дніпропетровської облради від партії "Слуга народу".

Скандали

У вересні 2022 року позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко заявив про масштабне розкрадання гуманітарної допомоги в Запоріжжі та Запорізькій області, яка потім перепродувалася через супермаркети. За його даними, сума розкрадання склала 322 млн грн. Причетними Шевченко назвав запорізьких чиновників, а також окремих посадових осіб ОПУ. Тимошенко свою причетність до цієї справи заперечив.

У жовтні 2022 року Кирило Тимошенко потрапив у скандал через позашляховик Chevrolet Tahoe, який був переданий Україні як гуманітарна допомога. Американська компанія General Motors передала Україні 50 таких автівок для гуманітарних місій і вивезення громадян із зони бойових дій. Один позашляховик опинився в користуванні Державного управління справами і став фактично службовим авто Кирила Тимошенка. Коли скандал набув розголосу, Тимошенко передав транспортний засіб в один із прифронтових регіонів.

Також заступник керівника ОПУ декілька разів був помічений за кермом чужого автомобіля Porsche Taycan вартістю близько 100 тис. доларів. Сам Тимошенко пояснив, що брав авто покататися. Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку за цим фактом, але про результати відомство не повідомляло.

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