Тимошенко уволился из Офиса президента: что о нем известно

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ушел в отставку. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ о его увольнении. ТСН.ua собрал интересные факты из биографии экс-заместителя руководителя ОПУ.

Тимошенко в своем Telegram-канале продемонстрировал написанное им 23 января заявление на увольнение по собственному желанию.

"Благодарю президента Украины Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту. Спасибо каждому главе областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно крутые. Вы настоящие воины света! Спасибо мэрам городов. За конструктив в спорах. Спасибо крутой команде Директората по вопросам региональной политики Офиса президента. Без вас ничего бы не было. Спасибо всем украинцам за доверие к нашему делу. Спасибо ВСУ — что уберегли и защищаете нашу страну. Спасибо жене и сыну. За понимание и поддержку", — написал экс-чиновник.

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

Биография

Кирилл Тимошенко родился в Днепре 20 апреля 1989 года. Окончил Днепровский университет им. Гончара получил диплом по специальности "Правоведение".

Работал журналистом, продюсером ряда продакшн-студий. В 2014 году под руководством Кирилла Тимошенко открылось рекламное агентство GoodMedia, специализирующееся на PR-услугах и предвыборных кампаниях.

Работал в качестве продюсера над созданием более 100 рекламных и социальных роликов, более 30 публицистических проектов, более десяти документальных и художественных фильмов.

На парламентских выборах 2014 года Тимошенко работал с кандидатами в нардепы Борисом Филатовым, Виталием Куприем и Андреем Денисенко, которые позже стали членами партии "УКРОП".

Сам Тимошенко баллотировался от партии "УКРОП" в Киевский горсовет. Также работал помощником на общественных началах нардепа Андрея Денисенко в Верховной Раде VIII созыва.

Во время выборов президента 2019 года Тимошенко работал в штабе кандидата Владимира Зеленского, отвечал за медиа и креатив избирательной кампании. Он является автором известного видеоролика Владимира Зеленского с вызовом Петра Порошенко на дебаты.

После победы на выборах Зеленский назначил Тимошенко замглавы Офиса президента. В ОП сначала он отвечал за вопросы информационной политики.

Фото: Команда Зеленского

С июня 2020 года Тимошенко стал куратором программы президента по ремонту дорог и социальной инфраструктуры "Большое строительство".

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину замглавы ОПУ отвечал за восстановление жилья и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях.

Кирилл Тимошенко женат. Жена – Елена Тимошенко, которая является основательницей, а по совместительству и управляющей первой киношколой в Украине. Пара воспитывает сына Семена. Отец – Владлен Тимошенко, депутат Днепропетровского облсовета от партии "Слуга народа".

Скандалы

В сентябре 2022 года внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко заявил о масштабном хищении гуманитарной помощи в Запорожье и Запорожской области, которая затем перепродавалась через супермаркеты. По его данным, сумма хищения составила 322 млн грн. Причастными Шевченко назвал запорожских чиновников и отдельных должностных лиц ОПУ. Тимошенко свою причастность к этому делу отрицает.

В октябре 2022 года Кирилл Тимошенко попал в скандал из-за внедорожника Chevrolet Tahoe, который был передан Украине как гуманитарная помощь. Американская компания General Motors передала Украине 50 таких автомобилей для гуманитарных миссий и вывоза граждан из зоны боевых действий. Один внедорожник оказался в пользовании Государственного управления делами и стал фактически служебным автомобилем Кирилла Тимошенко. Когда скандал получил огласку, Тимошенко передал транспортное средство в один из прифронтовых регионов.

Также замруководителя ОПУ несколько раз был замечен за рулем чужого автомобиля Porsche Taycan стоимостью около 100 тыс. долларов. Сам Тимошенко объяснил, что брал авто покататься. Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку по этому факту, но о результатах ведомство не сообщало.

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