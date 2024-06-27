Прикордонники відбили напад російської ДРГ на Харківщині

Українські прикордонники зупинили російську диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ) поблизу села Сотницький Козачок Харківської області.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Вчора ворог спробував здійснити бойові дії на напрямку населеного пункту Сотницький Козачок на Харківщині. Діяла диверсійно-розвідувальна група, яка зайшла на територію України, зав’язався стрілецький бій, цьому також передували й обстріли ворога з інших засобів ураження. На щастя, на цей момент цю атаку прикордонниками відбито. На місце відправлявся протидиверсійний резерв для того, щоб зачистити місцевість", — сказав він.

Нагадаємо, у Сумській області українські прикордонники вступили в бій з російською диверсійно-розвідувальною групою.

Бої за Вовчанськ: прикордонники розповіли, як відбивали ворожу ДРГ

Читайте також: