Коли відключень світла в Україні стане менше: прогноз експерта

Наразі в Україні тривають ремонти й відновлення енергетичної системи, а тому відключення світла тривалі. Втім, вже в кінці серпня вони зменшаться до чотирьох-шести годин на добу.

Про це розповів в ефірі "КИЇВ24" директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

"Приблизно останні десять днів серпня. Я думаю, що обмеження будуть тривати чотири-шість годин на добу. Не більше", - наголосив експерт.

З його слів, оскільки зараз активно відбувається ремонтна кампанія, то в серпні ситуація стане відчутно кращою.

"Восени стане дуже комфортно. Мені важко передбачити атаки на енергоінфраструктуру, але до того йде. Дуже важливо, що ситуація покращиться в останній декаді серпня", - зауважив він.

Нагадаємо, в Міненерго пояснили, що в Україні стали тривалішими відключення світла з кількох причин. Зокрема, вплинули на обмеження масовані обстріли об'єктів енергетики кілька днів тому.

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