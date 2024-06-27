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Рецепт вишневого пудингу

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
221 ккал
Дата публікації
Перегляди
166
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт вишневого пудингу

Вишневий пудинг / Фото: Credits

Приготуйте вишневий пудинг із ніжним смаком як десерт, він стане окрасою вашого столу, в ньому мало тіста та багато начинки, тому він вийде легким та ароматним.

Для ніжного пудингу вам знадобляться вишня, борошно, вершки, молоко, яйця та цукрова пудра.

Інгредієнти

вишня
400 г
борошно
100 г
цукрова пудра
2 ст. л.
яйця курячі
3 шт.
молоко
120 мл
вершки
50 мл
ванільний цукор
вершкове масло
  1. Збийте міксером яйця з однією столовою ложкою цукрової пудри на пишну масу. Додайте ванільний цукор і, продовжуючи збивати, повільно влийте вершки та молоко. Введіть в масу невеликими порціями борошно і збийте, щоб не залишилося грудочок.
  2. Форму змастіть вершковим маслом. Викладіть вишні, присипте однією столовою ложкою цукрової пудри і залийте тістом.
  3. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 20 хвилин до золотистої скориночки. Дайте пудингу трохи охолонути і акуратно витягніть із форми.

Поради:

  • Вишні можна купувати будь-які, як свіжі, так і заморожені.
  • Вишневий пудинг можна посипати цукровою пудрою.
  • Вершки та молоко використовуйте будь-якої жирності.

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