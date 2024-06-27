Рецепт вишневого пудингу

Приготуйте вишневий пудинг із ніжним смаком як десерт, він стане окрасою вашого столу, в ньому мало тіста та багато начинки, тому він вийде легким та ароматним.
Для ніжного пудингу вам знадобляться вишня, борошно, вершки, молоко, яйця та цукрова пудра.
Інгредієнти
- вишня
- 400 г
- борошно
- 100 г
- цукрова пудра
- 2 ст. л.
- яйця курячі
- 3 шт.
- молоко
- 120 мл
- вершки
- 50 мл
- ванільний цукор
- вершкове масло
- Збийте міксером яйця з однією столовою ложкою цукрової пудри на пишну масу. Додайте ванільний цукор і, продовжуючи збивати, повільно влийте вершки та молоко. Введіть в масу невеликими порціями борошно і збийте, щоб не залишилося грудочок.
- Форму змастіть вершковим маслом. Викладіть вишні, присипте однією столовою ложкою цукрової пудри і залийте тістом.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 20 хвилин до золотистої скориночки. Дайте пудингу трохи охолонути і акуратно витягніть із форми.
Поради:
- Вишні можна купувати будь-які, як свіжі, так і заморожені.
- Вишневий пудинг можна посипати цукровою пудрою.
- Вершки та молоко використовуйте будь-якої жирності.
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