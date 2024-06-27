Автоцивілка – чому необхідна і які переваги

Автоцивілка – обов’язковий страховий поліс для авто. Він ніби на слуху, але й досі деякі водії не зовсім вірно розуміють, для чого він потрібний . Розглянемо, чому ж Автоцивілка - це не просто формальність, а справжній порятунок для водіїв.

Для чого потрібна Автоцивілка

Уявимо ситуацію – ви поспішаєте на роботу, трошки газонули на світлофорі, і - бах! - зачепили машину сусіда. Спершу шок, потім думка – скільки воно мені коштуватиме? І тут ви пригадуєте, що в вас є поліс Автоцивілка. Яке полегшення! Страховка покриє витрати на ремонт постраждалої машини, і ніякого фінансового стресу. Звичайно, якщо поліс в вас точно є!

Переваги Автоцивілки очевидні. По-перше, ОСЦПВ захищає ваш гаманець. Витрати на ремонт авто інших учасників дорожнього руху можуть бути досить суттєвими, особливо якщо пошкоджено дорогі іномарки. Автоцивілка дозволяє уникнути цих витрат, тому що на себе їх бере страхова.

По-друге, з автоцивілкою водій почувається впевненіше за кермом. Він знає, що в разі неприємності є підтримка. Це додає спокою і допомагає зосередитеся на дорозі, а не на можливих проблемах. Менше стресу – краща концентрація, і, як результат, безпечніше водіння

Вимоги закону

Варто також пам’ятати, що ОСЦПВ є обов’язковим видом страхування для усіх власників транспортних засобів України. Без цього полісу водій просто не має права виїжджати на дорогу. Тож, купуючи Автоцивілку, ви виконуєте закон та уникаєте штрафів. І це теж вагомий аргумент на користь того, щоб не відкладати оформлення страховки.

Головне – придбати її у надійної, перевіреної компанії. Страхова ARX вже 30 років на ринку, пропонуючи перевірений поліс, кожного дня сплачуючи майже 5 млн страхових відшкодувань. Сьогодні поліс легко придбати на сайті компанії, онлайн, витративши всього 5-7 хвилин.

Допомога з ДТП

Ще один плюс Автоцивілки – це допомога у разі непередбачених ситуацій. Наприклад, ви потрапили у ДТП, розгубилися, не знаєте, що робити. Зателефонувавши у страхову, ви отримаєте консультацію, компанія допоможе розібратися та зробити правильні кроки.

ARX ще додатково пропонує сервіс «Автоконсьєрж», який передбачає допомогу на дорозі (евакуацію або буксирування автомобіля або ремонту, зарядження акумуляторної батареї, доставлення пального, аварійне відкриття замків, дверей тощо).

Наявність знижок

Нарешті, не забувайте про знижки. Це означає, що ви можете заощадити, якщо є досвідченим та обережним водієм. ARX під час придбання ОСЦПВ враховує два додаткових фактори: вік власника авто і вік самого авто. Це дозволяє більш точно і, відповідно, більш справедливо порахувати ціну для різних категорій водіїв. Тобто, якщо ви досвідчений водій, вартість страховки для вас буде менша.

Також зазначимо, що за статистикою більше ніж в 40% випадків ДТП збитки, нанесені майну потерпілих, значно перевищують 160 000 грн (це сума відшкодування майнових збитків за законом). Тож варто придбати додаткове покриття - поліс добровільного страхування цивільної відповідальності, який коштує недорого, але надає більший захист від наслідків дорожніх пригод.

В ARX Добровільна автоцивілка збільшує страхове покриття на суму від 50 000 грн до 1 000 000 грн і дозволяє охопити багато ризиків, пов'язаних з ДТП. Навіть якщо в вас вже є Автоцивілка, ви можете оформити Добровільну Автоцивілку в ARX.

Підсумуємо: поліс Автоцивілка – це не просто формальність, а реальний інструмент захисту і підтримки на дорозі. Страховка знімає фінансовий тягар у разі аварії, додає впевненості, забезпечує виконання закону. Не нехтуйте цим видом страхування, адже краще мати поліс і не користуватися ним, ніж залишитися без нього у потрібний момент. З полісом від ARX кожен ваш кілометр захищено!