Військовий переворот провалився: головного генерала кинули до в'язниці

Спроба державного перевороту у Болівії, яку здійснили військові на чолі з генералом Хуаном Хосе Сунігою, виявилася невдалою.

Про це пише Reuters.

Хуан Хосе Суньїга, генеральний командувач армією Болівії, був заарештований за кілька годин після того, як війська увірвалися до президентського палацу під час спроби військового перевороту. Куди везуть генерала і його помічників — незрозуміло.

Болівійські збройні сили відійшли з президентського палацу в Ла-Пасі в середу ввечері, а генерал був заарештований після того, як президент Луїс Арсе розкритикував спробу "державного перевороту" проти уряду і закликав до міжнародної підтримки.

24 червня 2024 року Суньїга оголосив, що Болівійські збройні сили заарештують колишнього президента Ево Моралеса, якщо той буде балотуватися як кандидат на наступних президентських виборах 2025 року. У погрозах на адресу Моралеса він назвав колишнього президента "зрадником" і звинуватив його у змові проти нинішнього уряду, заявивши водночас, що Конституція Болівії не дасть змоги Моралесу повернутися до влади. Після заяви Суньїги 25 червня 2024 року його було звільнено з посади командувача.

До цієї події Моралес звинуватив Суньїгу в тому, що він є командиром військової організації Пачайчо, яка, ймовірно, готує змову з метою усунення колишнього президента. Зрештою військові частини під командуванням генерала Хуана Хосе Суньїги зібралися на центральній площі Пласа Мурільо, де розташовані президентський палац і Конгрес. А бронемашина протаранила двері президентського палацу, і всередину увірвалися солдати.

"Сьогодні країна стикається зі спробою державного перевороту. Сьогодні країна знову стикається з інтересами, спрямованими на те, щоб демократія в Болівії була перервана. Нам потрібно, щоб болівійський народ організувався і мобілізувався проти державного перевороту на користь демократії", — сказав президент Арсе.

Кілька годин потому свідок агентства Reuters побачив, як солдати пішли з площі і її зайняла поліція. Болівійська влада заарештувала Суньїгу і відвезла його в невідомому напрямку. Прокуратура Болівії заявила, що почне кримінальне розслідування проти генерала та інших осіб, причетних до спроби державного перевороту.

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