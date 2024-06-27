Відключення світла 27 червня: ДТЕК і "Укренерго" повідомило про графіки

У четвер, 27 червня, в Україні будуть діяти відключення світла упродовж всієї доби. Обмеження розпочалися вже о 00:00.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

"Обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень від 00:00 до 24:00. Обсяг обмежень буде найбільшим від 17:00 до 23:00", - наголосили у НЕК.

Зазначається, що протягом сьогоднішнього дня живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежувати не будуть.

У ДТЕК повідомляють, що графіки стабілізаційних відключень будуть застосовувати упродовж усієї доби в Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській областях.

Графіки відключень за адресою можна подивитися на сайтах обленерго і ДТЕК.