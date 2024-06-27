Старець отримав видіння про кінець війни в Україні: що він побачив

Старець Прохор побачив точну дату підписання мирної угоди, яка принесе довгоочікуваний мир Україні.

Про видіння, яким поділився старець Прохор, розповіли на YouTube-каналі "Український молитовник".

Одного благословенного дня під час молитви старець Прохор отримав видіння - він побачив ясне небо і яскраве світло. У цьому світлі він побачив образ Божої Матері, яка тримала в руках свиток. Вона звернулася до старця і сказала: "Сину мій, передай народу України слова надії та віри - невдовзі настане час, коли мир повернеться на вашу землю".

Також у видіння до старця Прохора з'явився архангел Михаїл, одягнений у блискучі золоті обладунки. Він тримав в руці меч праведності, який символізував перемогу та справедливість. Архангел промовив до старця: "Не бійся, вірний служителю Божий, небеса почули молитви народу України, Господь всемогутній прийняв вашу жертву молитви, сліз та болю. Невдовзі прийде час, коли ваш народ побачить мир та справедливість, підписання мирної угоди відбудеться в день, який увійде в історію як день перемоги світла над темрявою".

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