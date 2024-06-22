Два українських міста в небезпеці: відомий мольфар попередив про нову загрозу

У Мережі - сотні прогнозів щодо закінчення війни в Україні. Напередодні один із мольфарів здивував своїм прогнозом й назвав, які області в найближчі місяці можуть опинитися під щільним вогнем Росії

Усі деталі – в ексклюзиві TСН.ua.

Мольфар Макс Гордєєв каже, що Росія продовжить масовані ракетні удари по стратегічних об'єктах і масовані артилерійські обстріли. Крім того, росіяни будуть щільно атакувати південні регіони.

За його даними, ситуація на півдні України, зокрема у Херсоні та Одесі, залишатиметься напруженою, а жителям південних областей слід бути готовими до можливих евакуацій.

"Я бачу, що ці регіони будуть схильні до атак і обстрілів. Українські війська будуть активно працювати над зміцненням оборони і звільненням окупованих територій. Жителям цих областей слід бути готовими до можливих евакуацій і дотримуватися запобіжних заходів. Я відчуваю, що в Херсоні та Одесі буде реалізовано важливі оборонні проєкти, спрямовані на захист населення і критичної інфраструктури. Ці зусилля допоможуть мінімізувати збитки та покращити безпеку в регіонах", - сказав він.

Що віщували Ванга та Нострадамус про закінчення війни в Україні — читайте в новині.

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