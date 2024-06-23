Росія нарощує темпи наступу на Донеччині: про що це свідчить

Це може свідчити про підготовку до літнього наступу.

Російські війська нарощують темпи своїх наступальних операцій у Донецькій області, водночас зменшуючи інтенсивність атак на півночі Харківської області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Російські наступальні операції в Харківській області мають на меті насамперед зафіксувати та відвернути увагу українських сил, аби активізуватися на інших ділянках фронту. Тому російські війська збільшили інтенсивність атак на напрямку Торецьк-Горлівка та підтримують відносно високу їх інтенсивність, здобувши кілька тактичних перемог.

"Російські війська загалом не проявляли активності на цій ділянці фронту протягом усього 2024 року, тому їхня активізація та інтенсифікація заслуговують на увагу", — зауважили аналітики.

Водночас темп наступальних операцій на півночі Харківської області різко знизився, особливо у порівнянні з початком наступальних операцій. Командування ЗС Росії вважає, що наступ мав на меті зафіксувати українську живу силу та дефіцитні матеріальні засоби на цій ділянці, щоб надати росіянам можливість відновити наступ в Донецькій області.

ISW пише, що деякі українські сили передислокували підрозділи з Донеччини на Харківщину, тому ворог може використовувати це для посилення атак, особливо на напрямку Торецьк-Горлівка. Також він активно обстрілює напрямок Часового Яру та навколо Авдіївки і може ще більше посилити атаки.

"Літній наступ Росії, ймовірно, буде зосереджений на сході України з метою розтягнути обмежені ресурси України", - вважають експерти.

Нагадаємо, аналітики DeepState також повідомили, що РФ наростила потужні сили для наступу на Борову, що у Харківській області. На ділянку від Райгородки до Нововодяного війська РФ перекинули до десяти тисяч осіб особового складу та 20 артсистем.

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