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Окупанти вдарили по Україні ракетами: скільки цілей збила ППО

Окупанти вдарили по Україні ракетами: скільки цілей збила ППО

В Україні лунала поітряна тривога / Фото: ТСН.ua

Росіяни застосували ракети морського базування "Калібр".

У ніч проти 23 червня російські загарбники атакували Україну трьома крилатими ракетами морського базування "Калібр" із акваторії Азовського моря.

Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил у Київській області.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

© Командування Повітряних Сил ЗСУ
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Нагадаємо, вночі у більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу. На території Київської та Житомирської областей пролунали гучні вибухи.

У ніч проти 22 червня РФ потужно вдарила по енергетичній інфраструктурі. Росіяни атакували об'єкти в південних та західних областях.

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